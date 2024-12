Lanazione.it - Anziana borseggiata sul bus, denunciate tre persone

La Spezia, 9 dicembre 2024 – Un’operazione, quella che ha portato alla denuncia di tre, che ha richiesto una minuziosa attività di indagine quella condotta dagli uomini della polizia spezzina per contrastare l’odioso fenomeno dei furti di portafoglio alleanziane, che quasi quotidianamente vanno in Questura per denunciare. Proprio grazie alla denuncia presentata da parte della vittima di uno degli episodi, una donna del '46, e al tempestivo interessamento degli investigatori della squadra mobile, si riusciva a svelare l’identità dei responsabili. Il fatto è avvenuto il 21 ottobre, a bordo dell’autobus di linea numero 3, dove la donna è stata avvicinata, durante il tragitto, da un giovane, che le ha chiesto informazioni relative alla fermata più vicina all’ospedale cittadino.