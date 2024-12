Lopinionista.it - Acerbo (PRC): “Bisogna evitare che la Siria finisca come la Libia”

ROMA – “La fine del cinquantennale regime degli Assad segna una vittoria per la Turchia, gli USA, Israele e le petromonarchie che hanno sostenuto per tredici anni la guerra per procura delle forze jihadiste. Il piano statunitense di disgregazione dei grandi stati che erano stati protagonisti molti decenni fa del nazionalismo panarabista dopo Iraq eha avutobersaglio la”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.“Il regime, indebolito dalla guerra civile, dalle sanzioni e dall’occupazione americana dei suoi siti petroliferi, non ha retto ulteriormente senza il supporto di Hezbollah e Iran duramente colpiti da Israele. Non è chiaro cosa sia successo in questi giorni e il ruolo svolto dalla Russia e da altre potenze”, aggiunge