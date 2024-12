Sport.quotidiano.net - Verona-Empoli: sfida senza pareggi nei campionati europei 2024-‘25

Tante curiosità sull’odierno, a partire dal fatto che i veneti sono una delle due squadre, assieme ai francesi del Le Havre, a non avere ancoraato nessuna partita nei cinque maggiori-‘25. A confermare quanto sarà importante non avere cali di tensione da parte degli azzurri, è il fatto che negli ultimi 15 minuti l’Hellasha realizzato 5 gol, più di ogni altra squadra attualmente nelle ultime cinque posizioni di classifica. Nei primi 45 minuti, invece, nessuna squadra ha subito meno gol dell’(4 come il Bologna), mentre gli scaligeri sono quelli che ne hanno incassati di più (21). A livello di marcatori, poi, soltanto Inter e Lazio con 13 hanno mandato a segno un numero maggiore di giocatori diversi rispetto al(11 come Fiorentina, Milan e Parma), con la squadra di D’Aversa che è invece ultima in questa speciale graduatoria insieme al Lecce con appena 4 calciatori.