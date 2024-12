Gqitalia.it - Una delle sneaker più hot del 2024 non nasce dalla solita collaborazione

Quando si parla di, chi ha detto che il marchiotre strisce e quello dello swoosh debbano avere il primato della creatività e del divertimento? Unacollaborazioni più interessanti delnon ha visto la partecipazione di nessunapiù grandi aziende del settore. È stata invece Saucony e il suo lavoro con il creativo newyorkese Jae Tips a lasciare un segno grazie a una tra le più originali produzioni dell'anno.In realtà, Saucony non è un nome emergente. Siamo di fronte a unafirme più antiche nel settore, le cui origini risalgono al 1898. La sede si trova a Rockford, nel Michigan, e si è fatto le ossa vendendo scarpe da ginnastica classiche oltre a calzature da corsa performanti.