Lanazione.it - Torna ’Lunigiana world’. Il calendario solidale tra pievi e antichi santuari

Leggi su Lanazione.it

Anno di Giubileo, anno die luoghi dello spirito. Lo conferma il nuovorealizzato da Lunigiana World, Farfalle in Cammino - Lunigiana - Tuscany Sigeric - Servizi per il turismo con il supporto di Studio Arx - Marco Tonelli architetto e Banca Mediolanum. Quest’anno ilè dedicato interamente al nostro territorio, con immagini die anche alcune note per conoscerne le curiosità. Nelle foto buona parte della nostra Lunigiana. Chi lo acquisterà, oltre a conoscere meglio il nostro territorio, compirà un bel gesto di solidarietà, visto che il gruppo ha deciso di sostenere nuovamente l’Aldi, Associazione lunigianese disabili e il suo progetto del ‘Dopo di noi’. ‘Lunigiana, lo ricordiamo, è un’applicazione ideata e realizzata dal villafranchese Federico Palermitano e dal bagnonese Maurizio Veroni.