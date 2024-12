Ilrestodelcarlino.it - Termoli-Samb a porte chiuse: passaggio societario e sfida al Cannarsa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si giocherà a(fischio d’inizio ore 14.30). Ildall’attuale patron Flaviano Montaquila a una cordata locale si concretizzerà entro la prossima settimana. E quindi Montaquila ha dato l’ok per mandare in campo ali calciatori che sono ancora tesserati con il club giallorosso. Contro lasaranno inseriti nella distinta da consegnare all’arbitro Martini di Valdarno (Agostino-Miccoli) gli otto calciatori della prima squadra non svincolatisi, guidati dal capitano Sicignano e Hutsol e diversi ragazzi della juniores. Nei giorni scorsi, avevano lasciato il club molisano Puntoriere, Barone, Barchi, Pizzella, Traini e Cancello. I calciatori convocati per la partita di questo pomeriggio non si sono mai allenati in questa settimana. Dovrebbero essere in sedici.