Ilfattoquotidiano.it - “Sono vergine a 34 anni e felice perché sono libera da qualsiasi trauma emotivo e dal bagaglio delle relazioni passate”: la rivelazione di Lauren Harkins

Si può arrivare a 34senza aver fatto sesso? Sì e lo testimonia la biondissimaal New York Post. “Non mi sento sinceramente infastidita o imbarazzata in alcun modo – ha affermato la ragazza – Se non altro,grataso di essermi salvata da un sacco di problemi e pasticci lungo il cammino della mia vita. Trovo il sesso occasionale ripugnante eorgogliosa di non aver mai ceduto alla tentazione di cadere in tentazione”.Quindi chi o cosa aspetta? “Sto aspettando la persona perfettaho bisogno di trovare forte connessione emotiva e spirituale con un uomo per avere poi un rapporto sessuale. Sino ad ora non è successo. Credo che fare sesso occasionale sia più dannoso a livellodi quanto la gente vorrebbe pensare, e non c’è niente in questo stile di vita che mi attragga.