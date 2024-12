Ilrestodelcarlino.it - Si avvicina troppo all’ex. Stalker torna in manette

Arrestato per atti persecutori aggravati, nonostante fosse già stato condannato per gli stessi reati e nei suoi confronti fosse stata emessa un ordinanza di divieto dirsi alla donna con la quale non esisteva più un rapporto affettivo, ma della quale evidentemente lui era ancora innamorato. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato un uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di "atti persecutori aggravati". I militari sono intervenuti nel tardo pomeriggio, a seguito di una segnalazione che era arrivata al numero di emergenza 112 da parte di una giovane donna, che segnalava la presenza del suo ex convivente, che aveva ricominciato adrla e a importunarla. L’uomo è residente in un’altra provincia ed è già stato condannato per fatti analoghi e sottoposto alla misura del divieto dimento alla donna con la quale non era coniugato o compagno.