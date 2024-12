Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 18esima giornata l’allegra difesa del Crotone esalta la Casertana che conquista la prima vittoria stagionale in trasferta

3Marcatori: 4° Carretta, 36° Proia, 41°-44° Tumminello, 47° Bianchi(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Di Pasquale, Armini, Groppelli (Giron), Gallo (Barberis), Schiro’ (Rojas), Spina (Vitale), Tumminello, Oviszach (Kolay), Gomez. All. Longo(3-4-2-1): Zanellati, Collodel (Deli), Kontek, Bacchetti, Paglino (Salomaa), Bianchi (Heinz), Damian, Matese (Fabbri), Falasca, Proia, Carretta. All. IoriArbitro: Mattia Drigo di PortogruaroAss. Giacomo Bianchi – Pistoia Mattia Morotti di BergamoQuarto giudice: Giuseppe Rispoli di LocriAmmoniti: Falasca, Matese, Carretta, Gallo, Bianchi, Zanellati, KolayAngoli: 6 a 5 per ilRecupero: 3 e 4 minutiSpettatori: 3.605 incasso euro 12.583, 98Il commento di mister Longo a fine partita:“Contro una squadra veloce che pratica un buon calcio, abbiamo commesso troppi errori in particolare nel secondo tempo.