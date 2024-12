Universalmovies.it - Misteri dal Profondo | Il Trailer dello sci-fi di Scott Derrickson

Apple TV+ ha presentato quest’oggi ildidal(The Gorge), il nuovo film diretto da.Ambientato in un angolo remoto del pianeta, il nuovo filmspecialista del genere horror “” mette al centro della storia due completi sconosciuti messi a guardia di un segreto che si cela nelle profondità della Terra. Iloffre soltanto un assaggio del mistero in questione, ma tanto basta per aumentare l’hype per un film che presenta, tra l’altro, un cast formato da Anya Taylor-Joy, Miles Teller e Sigourney Weaver.dalIldalNote di ProduzioneNel prossimo thriller Apple Original, due agenti altamente addestrati (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) vengono incaricati di occupare le torri di guardia sui lati opposti di una gola vasta e attentamente sorvegliata, per proteggere il mondo da un maleoso e sconosciuto che si nasconde al suo interno.