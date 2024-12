Iltempo.it - Mariotto ha palpeggiato un ballerino? "Molestie", il video incriminato

Leggi su Iltempo.it

Un retroscena sorprendente sulla "fuga" di Guillermodurante la puntata della scorsa settimana di Ballando con le Stelle (ieri il programma condotto di Milly Carlucci non è andato in onda per dare spazio alla prima della Scala). A sganciare la bomba è Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Giustizia, che attacca: lo stilista e giudice del programma “ha toccato le parti intime di unche imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliergli la mano”. La senatrice sottolinea che “nessuno ha stigmatizzato il gesto”, che lei ritiene una “vera e propria molestia” sul luogo di lavoro. “Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorno' due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico – ricorda la parlamentare –.