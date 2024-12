Scuolalink.it - ‘Marcescenza del cervello’ è la parola dell’anno 2024 per l’Oxford English Dictionary

Leggi su Scuolalink.it

ha scelto comeil termine “marcescenza del cervello“, tradotto dall’inglese “brain rot”. Questa scelta riflette una crescente preoccupazione riguardo agli effetti negativi del consumo eccessivo di contenuti online di bassa qualità sulle capacità cognitive delle persone. Il termine si riferisce al presunto deterioramento delle funzioni mentali o intellettuali causato dalla costante esposizione a materiali considerati banali e poco stimolanti, specialmente contenuti digitali. La riflessione sociale che scaturisce da questo fenomeno evidenzia come l‘uso incontrollato dei dispositivi e degli algoritmi possieda il potenziale di compromettere il benessere mentale degli individui, soprattutto nei più giovani. Il significato del termine e la riflessione sociale Secondo Casper Grathwohl, presidente di Oxford Languages, il termine “brain rot” si riferisce al “deterioramento presunto dello stato mentale o intellettuale di una persona, considerato soprattutto come risultato di un consumo eccessivo di materiale (attualmente in particolare contenuti online) ritenuto banale o poco stimolante.