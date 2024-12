Sport.quotidiano.net - Mantova, illusione Mancuso. Il Pisa espugna il Martelli

di Luca MarinoniUnindomabile cede di misura 3-2 all’ambizioso, al termine di una partita che ha evidenziato una volta di più le prerogative della squadra di Possanzini. "I ragazzi hanno fatto una buonissima partita, ci sono degli errori individuali che abbiamo pagato a caro prezzo, con un po’ di sfortuna - analizza il tecnico a fine gara -. Una bella partita da vedere, ma se sei protagonista e la perdi ti girano le scatole. Però sono contento e fiducioso, i ragazzi mi hanno dimostrato che ci provano fino alla fine. Alla squadra non posso recriminare niente, in dieci nel finale (infortunio per Rocco a cambi terminati, ndr) abbiamo provato a rimetterla in piedi. Perdere così fa male, credo però che la strada sia giusta e nel finale qualcosa ci tornerà indietro". I biancorossi partono con il freno a mano tirato e in 12’ subiscono due reti.