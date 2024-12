Napolipiu.com - Manna: “Osimhen? Non ci ha chiamato nessuno. A gennaio pronti a cogliere opportunità”

Leggi su Napolipiu.com

: “? Non ci ha. A”">Il Direttore Sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio al Maradona, facendo il punto sul mercato.Giovanni, DS del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro la Lazio al Maradona. Il dirigente azzurro ha analizzato diversi temi, partendo dalle prestazioni casalinghe: “Il segreto del Napoli in casa? Stiamo lavorando solo su noi stessi, non guardiamo la classifica. Ogni partita ha un valore, cerchiamo di costruire qualcosa di importante sull’unità e sul valore di squadra. Queste sono le nostre prerogative”.Sul futuro di Victore le voci di mercato,è stato chiaro: “Non ci ha, Victor è di proprietà del Napoli e sta giocando al Galatasaray.