Ilgiorno.it - Maglia per i 125 anni del Milan: edizione limitata esaurita. E ora si vende in rete a prezzo triplo

o, 8 dicembre 2024 – Per i tifosi rossoneri è questione di fede. Per i collezionisti, invece, è voglia di arricchire la propria galleria di un nuovo “trofeo”. Per qualcun altro, infine, si tratta di un investimento (o, da una prospettiva meno neutra, di una speculazione). Sia quel che sia, l’dellacelebrativa dei 125delè già diventata un oggetto di culto. E, come spesso accade in questi casi, una volta terminata la disponibilità sui canali ordinari, l’unica possibilità di acquistarla è ora sul mercato parallelo. A cifre più che raddoppiate rispetto aldi vendita ufficiale. L’speciale Per festeggiare i suoi 125– è stato fondato nel 1899, il 13 o il 16 dicembre – ilha realizzato unadisegnata in collaborazione con i tifosi, che hanno scelto alcuni elementi attraverso un sondaggio lanciato sul sito.