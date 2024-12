Sport.quotidiano.net - Lumezzane vede rosso. Bresciani in dieci per un’ora. La Pro Patria non sorpassa

di Luca Di Falco(Brescia) Deve mordersi gli ‘artigli’ la Proper non aver espugnato, dopo aver trascorso gran parte della partita in superiorità numerica. I tigrotti di mister Riccardo Colombo si devono così accontentare solamente di un pareggio, mentre iltira un sospiro di sollievo a fine gara, per aver comunque limitato i danni visto come si era messa la gara. Eppure sono proprio i padroni di casa a passare avanti per primi: Nicco non è impeccabile e Iori è pronto con un preciso destro dal limite che si insacca in rete dopo aver accarezzato il palo alla destra di Rovida. Sembra tutto in discesa per ie invece alla mezz’ora Malotti rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi nei guai, con il tecnico Franzini che deve ricorrere al piano d’emergenza previsto in questi frangenti.