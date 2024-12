Sport.quotidiano.net - Il Forte mostra l’orgoglio. Soffre, ma evita la sconfitta

dei marmi 3 valdagno 3 CANNICCIA MOTOR CLUB: Gnata, Ipinazar F., Ipinazar P., Borgo, Torner, Ambrosio F., Giovannelli. All. De Gerone. WHY SPORT VALDAGNO: Bovo, Diquigiovanni, Borregan, Sanches, Giuliani, Lazzarotto. All. Chiarello. Arbitri: Rondina e Marinelli. Reti: 17’ pt Borregan, 17’ pt Ambrosio, 22’ st Borregan; 10’ st Borregan, 12’ st Ambrosio F., 11’ st Borgo.DEI MARMI – Mirko De Gerone l’aveva detto: "anche se viene da un periodo non positivo, guai a sottovalutare questo Valdagno, perché è squadra di assoluto valore". Profezia quanto mai azzeccata, in effetti. La Canniccia Motor Clubaggancia un pari (3-3), in rimonta, al termine di una partita quanto mai complicata ed alla fine, questo punticino, va anche bene. Bene, non perché ilabbia giocato male nel complesso, anzi, ma perché i veneti, sulla nota asse Giuliani-Sanches-Barregan, hanno disputato una partita decisamente tonica.