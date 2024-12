361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio: chi rischia e chi è in vetta secondo le proiezioni

al via con una nuova puntata. Ecco il, chil’eliminazione e chi è il preferitole, il. Amanda, Federica, Luca e Stefano sono al televoto e nella puntata di domani, lunedì 9 dicembre, conosceremo il nome dell’eliminato. Intantoledei sondaggi, are l’eliminazione sarebbe Federica. Salvi Amanda, Stefano e Luca Calvani. Quest’ultimo risulta invece essere il preferito dal pubblico del reality show di Canale 5.Nella diretta di domani sera conosceremo il nome dell’eliminato dal gioco che siederà in studio insieme agli altri eliminati: Clarissa, Michael, Iago e Clayton usciti nelle scorse settimane. Come sempre la parola spetta al pubblico da casa che dovrà votare chi salvare. Chi riceverà più voti sarà salvo, mentre il meno votato dovrà dire addio al reality di Canale 5.