361magazine.com - Grande Fratello, Federica rimprovera Alfonso: il motivo

Leggi su 361magazine.com

edfaccia a faccia. La concorrenteil suo ex fidanzato. Ilemersoedsi ritrovano ad affrontare un faccia a faccia. I due ex fidanzati hanno deciso nel corso delle ultime settimane di prendere le distanze. Qualcosa sta cambiando?Leggi anche, Chiara si espone sugli uomini della CasaEcco cosa emerge dal confrontoquesto pomeriggio ha rimproverodichiarando: “penso sia arrivato il momento di prendersi ognuno le proprie responsabilità. . Si vede che con Mariavittoria stai bene, prendi la tua decisione senza avere paura. Questo è il mio pensiero. Stai meglio che Mariavittoria che con Zeudi”.replica: “. non ti ho detto di questa situazione con Mariavittoria semplicemente perché questa intesa mentale è data molto probabilmente dal fatto che stiamo chiusi qua dentro da dieci giorni”.