Lanazione.it - Gli Herons di Barsotti cercano riscatto contro OraSì Ravenna

Leggi su Lanazione.it

La risalita della Fabo passa per la città dei mosaici. Questo pomeriggio alle 18 al PalaCosta diglidi coach Federicocercherannonella tana delladopo una settimana non certo fra le più facili della giovane storia rossoblù. La tanto dolorosa quanto inopinata sconfittaPiombino si è portata dietro strascichi su tutti i punti di vista: a livello di classifica ha complicato terribilmente la rincorsa di Natali e soci alla seconda final four di Coppa Italia consecutiva, sul piano psicologico ha ulteriormente minato alcune certezze che la bandasi era provata faticosamente a costruire con due settimane piene di allenamenti e anche dal punto di vista fisico non è stato immune da conseguenze, se è vero che Alberto Benites è uscito malconcio dalla sfida con i tirrenici e non si è praticamente mai allenato negli ultimi giorni.