Ilgiorno.it - Giovanni Giacomelli: da Sondrio a X Factor, il giovane hair stylist conquista Napoli

A trionfare nella finalissima aè stata Mimì e non i suoi favoriti Les Votives, ma questa edizione di Xè stata senza dubbio da incorniciare per, sondriese di 22 anni appena compiuti. Phisique da fotomodello, modi gentili e un sorriso che stende, è già unrichiestissimo tra i giovani valtellinesi e non solo. L’ultimo compleanno, lo scorso 30 ottobre,lo ha festeggiato proprio nel backstage di Xtra spazzole, piastre, lacca e phon: il piùtra i parrucchieri chiamati ad occuparsi delle chiome di concorrenti e ballerini del celeberrimo talent. "Un’esperienza incredibile, grazie a Wella Studio - ricorda – Molto lavoro, molta concentrazione, ma anche tanto divertimento. I concorrenti andavano pettinati anche due, tre volte al giorno e con alcuni si è creato subito anche un bel clima, una sintonia immediata.