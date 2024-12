Donnaup.it - Focaccia ripiena con patate, scamorza e prosciutto: la prepari in 5 minuti!

Leggi su Donnaup.it

con: lain 5!Questa è una ricetta e alla sanfasò, un termine che usava mia suocera nonostante fosse emiliana (a dirla tutta lei diceva sanfrasò), che altro non vuol dire: ricetta alla buona, spicciativa. E come la facciamo questa ricetta veloce e alla buona? Con 2 sfoglie già pronte di!Il ripieno e soggettivo, ognuno mette un po’ quel che gli pare ma a me, che piacciono da impazzire le, non mi è sembrato vero di aggiungerle ad un ripieno classico come quello dellacol.Vi lascio alla ricetta e agli ingredienti.con: lain 5!Per questa ricetta usiamo:2 rotoli pronti permedie lesse4 fette dicotto4 fette diaffumicata2 cucchiai di parmigiano per il ripienoUn po’ di parmigiano da spolverare in superficesale e pepe q.