Rompipallone.it - Espulso negli spogliatoi durante Napoli Lazio, nessuno se ne era accorto. Lo ha rivelato Dazn

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 8 Dicembre 2024 22:26 di AlessiaÈ stato, match ad altissima tensione:se ne era, tanto che l’hahaun retroscena inaspettato di un episodio che è accadutoil match giocato al Maradona trase ne era, ecco cos’è successo.sta andando in scena al Maradona, praticamente circa 72 ore dopo il match giocato in Coppa Italia e vinto dai biancocelesti. La tensione in casa del club partenopeo è stata fin da subito palpabile e l’episodio raccontato ai microfoni di ‘’ ha confermato il clima che si sta respirando., tensione altissima al Maradona: è statoal di fuori del radar delle telecamereComedall’emittente televisiva che sta trasmettendo la gara, si è fatto espellere un uomo dello staff biancoceleste ovvero uno dei preparatori della squadra per una lite scoppiataprobabilmente per proteste nei confronti di una decisione arbitrale.