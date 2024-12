Lanazione.it - Eccellenza Toscana: Castiglionese sfida Lastrigiana per il titolo di campioni d'inverno

Dopo gli anticipi del sabato con le gare Antella-Foiano che è finita con un secco 3-0 e Colligiana-Sinalunghese conclusasi 1-0, si completa il quadro della penultima d’andata nel girone B di. La capolistaospita, sul neutro della Maestà del Sasso di Cortona, la. Alla luce dei risultati del sabato, con una vittoria i ragazzi di Fani conquisterebbero matematicamente ildid’con un turno d’anticipo. I fiorentini si trovano in piena zona playout e l’occasione è ghiotta per i gialloviola per consolidare il primato. Cinque successi nelle ultime sei giornate per Falomi e compagni: il trend è positivo e non va fermato proprio adesso. C’è piena convinzione nelle proprie possibilità: anche nell’ultimo turno la squadra ha dimostrato di crederci fino alla fine e di non mollare mai.