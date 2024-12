Calciomercato.it - Cardinale lascia il Milan, Ibra e Fonseca lo seguono a ruota: rivoluzione totale

Leggi su Calciomercato.it

La società rossonera potrebbe essere totalmente rivoluzionata, partendo dalla proprietà: il cambio fa fuorihimovic eUn’altra sconfitta, la quarta in campionato, ancora una volta contro una big. Ildi Pauloha fallito quella che forse era l’ultima occasione per restare aggrappato al treno scudetto.illo(LaPresse) – Calciomercato.itAl netto delle dichiarazioni dell’allenatore rossonero, Leao e compagni dal vagone tricolore sono scesi ormai da tempo e la mancanza di continuità palesata dalla squadra rende non agevole anche la corsa alla Champions League.è statoto solo dalla società a spiegare la sconfitta di Bergamo, ma anche a lamentarsi di presunti torti arbitrali, ‘sconfessato’ per altro anche da Morata e Reijnders che hanno dato merito all’Atalanta.