Sport.quotidiano.net - Armani Milano Virtus Bologna 73-82, il derby d’Italia alle V nere. Con merito

, 8 dicembre 2024 - Unagrinta, cuore, determinazione, ma anche tanto fosforo, sagacia tattica e qualità passa asuperando 73-82 l’. Un primo attacco spumeggiante nel primo tempo, una difesa grintosa nella ripresa valgonouna meritatissima vittoria. All’Unipol Forum di Assago si presenta unadecisa a lasciarsispil momento negativo che l’ha vista sconfitta nelle ultime 6 gare giocate, e vogliosa di far suo ilcon l’. Tucker in tribuna insieme a Visconti, Grazulis invece subito titolare insieme a Morgan, Clyburn, Cordinier e Shengelia come lungo, sono le prime sorprese in casa bianconera. La sfida inizialmente è un continuo botta e risposta, con Jakovljevic su suggerimento di Dusko Ivanovic che continua a ruotare i suoi effettivi.