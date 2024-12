Zonawrestling.net - WWE: Il nuovo gioco per cellulari in collaborazione con PowerSlap Mobile uscirà venerdì

La WWE efaranno squadra la prossima settimana:prossimo sarà disponibile unperche li vedrà protagonisti. Durante l’ultima puntata di SmackDown, è stato confermato che il videogame perè in arrivo e sarà disponibile sull’App Store di Apple e Google Play. Il Power Slap Champion in carica Wolverine e l’Hall of Famer Rey Mysterio sono già stati confermati per il.Laè una promotion americana di lotta a suon di schiaffi di proprietà di Dana White, l’amministratore delegato dell’UFC. Gli avversari si prendono a turno a schiaffi in faccia e hanno 60 secondi per riprendersi da una sberla e tornare in posizione. I combattimenti possono terminare per KO o per decisione del giudice dopo tre round. Per la cronaca, la fusione del mondo WWE e di PoweSlap unisce due entità legate a Endeavor, poiché White fa parte di TKO Group Holdings grazie al suo ruolo nell’UFC.