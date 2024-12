Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 17:30

DEL 7 DICEMBRE ORE 17.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL FRUSINATE, CHIUSA LA MARIA E ISOLA CASAMARI PER UN INCIDENTE, TRA LA A1-NAPOLI E L’USCITA DI FERENTINO, IN DIREZIONE SORASONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA STRADAATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTOCI SPOSTIAMO SULLA CASILINA PERMANGONO LE CODE PER UN INCIDENTEAVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LAGHETTO E PANTANO, NELLE DUE DIREZIONIIL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA REGIONALEVITERBO DA LUNEDì 9 DICEMBRE, RIPRENDONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADAL LUNEDì AL VENERDìSULLA TRATTA URBANA LE ULTIME PARTENZE DEI TRENIDA PIAZZALE FLAMINIO E DA MONTEBELLO SONO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 22.00 E ALLE ORE 22.10SULLA TRATTA EXTRAURBANALIMITATE LE ULTIME PARTENZE E SOSTITUITA DA BUSLA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral