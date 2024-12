Agi.it - Uccide a coltellate l'ex compagno e poi si consegna ai carabinieri

Leggi su Agi.it

AGI - Al culmine dell'ennesima discussione, ha accoltellato a morte l'ex fidanzato e poi si èta ai. L'episodio è accaduto venerdì 6 dicembre alle 22, in via Bachelet, a Nettuno, città del litorale sud di Roma. A perdere la vita un uomo di 40 anni, colpito dalla sua ex, una italiana di 36 anni che dopo il delitto si è presentata in caserma ammettendo i fatti e raccontando che la lite era dovuta a problemi economici e alla gestione della figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e idella compagnia di Anzio, coordinati dalla procura di Velletri. La donna ha anche indicato il luogo dove aveva buttato via il coltello. Al termine di un interrogatorio condotto dal magistrato di turno della procura e tenuto conto dei gravi indizi di colpevolezza maturati a suo carico, la donna è stata arrestata e condotta presso la casa circondariale di Rebibbia.