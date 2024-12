Quotidiano.net - Tra il concordato e rottamazione settimana clou per il fisco

Leggi su Quotidiano.net

per il: lunedì 9 dicembre chi ha aderito alla quarta edizione delladovrà pagare la sesta rata, pena decadenza dal beneficio. Mentre giovedì 12 gli autonomi che non l'hanno ancora fatto potranno aderire alpreventivo biennale su cui intanto cresce la polemica. Poi si paga l'Imu e scatta la tregua natalizia: l'Agenzia delle Entrate non manderà più avvisi e lettere di compliance. Si scalda intanto la polemica politica interna alla maggioranza sulla quale soffia l'opposizione dopo l'invio di ulteriori 700mila lettere da parte dell'agenzia delle Entrate per convincere gli autonomi che ancora non l'hanno fatto ad aderire al. Una 'spinta' che fa tornare alla mente anche il recente tentativo a firma del viceministro all'Economia, Maurizio Leo, (tentativo poi rientrato per volontà dello stesso governo), di reinserire il redditometro.