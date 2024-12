Thesocialpost.it - Terremoto in Cile: scossa di magnitudo 5.2 a Nueva Imperial

Alle ore 07:26 italiane (03:26 locali), unadidistimata 5.2 è stata registrata con epicentro nei pressi di, in. Secondo le prime rilevazioni, il sisma si è verificato a una profondità di circa 18 km, rientrando tra gli eventi di media intensità.L’area colpitasi trova nella Regione dell’Araucanía, una zona nota per la sua elevata attività sismica in quanto situata lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, una delle aree geologiche più attive al mondo. Nonostante la relativa profondità dell’evento, la vicinanza dell’epicentro alle aree abitate potrebbe aver generato lievi danni o disagi alla popolazione.Danni e segnalazioniAl momento, non sono stati segnalati danni gravi o feriti, ma le autorità locali stanno conducendo verifiche nelle zone più prossime all’epicentro.