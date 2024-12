Ilfattoquotidiano.it - “Tap ha delle crepe, serve manutenzione”: in Salento è allarme dopo le indagini sul gasdotto

IlTap ha già bisogno di. A tre anni dalla messa in funzione dell’infrastruttura che ha diversificato l’approvvigionamento di gas per l’Italia, la condotta presenta “almeno 3 punti dinel mantello esterno” e “almeno 15 ‘campate libere'”, cioè punti in cui il metanodotto non poggia sul fondale, divenendo quindi soggetto a vibrazioni e correnti del Canale d’Otranto. I problemi del Tap sono stati svelati dal Collettivo No Tap che si è sempre battuto contro la realizzazione dell’opera con approdo a Melendugno, nel.“Clamoroso ma non troppo, visto che la criticità dell’installazione in mare era un punto fermo dei dubbi che aleggiavano tra gli addetti ai lavori”, ha scritto il Collettivo. “L’urgenza e la complessità dell’intervento di– aggiunge il comitato – è dimostrato dalla stessa procedura aperta al Ministero”.