Tvzap.it - Supermercati aperti per l’Immacolata: quali sono le catene che non si fermano

Leggi su Tvzap.it

Social.perleche non siConcezione è un dogma della Chiesa cattolica, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Ogni anno l’8 Dicembre sul caledario è segnato di rosso, ma cialcune attività che non siper la festa. Scopriamo insiemeresterannonel giorno del. ( dopo le foto)Leggi anche: Gelato ritirato dai: marchio e lotto interessatiLeggi anche: Ritirata la pancetta a cubetti dai: il marchio da evitareLeggi anche: Gusto anomalo, latte Esselunga richiamato daiitaliani: i lotti ritiratiLeggi anche:e centri commercialiil 1 Maggio: l’elenco completoper: ecconon siDomenica 8 Dicembre è la Festa delConcezione.