Sport.quotidiano.net - Sporting Club a Mantova senza ultras: l'impatto della Tessera del tifoso

Lotorna aa distanza di 16 anni dall’ultimo incrocio ufficiale, ma non potrà contare sulla spinta del tifo organizzato. L’obbligodelha portato glinerazzurri a disertare la trasferta al "Danilo Martelli" (lo stadio è intitolato alla memoria del calciatoreno di nascita, militante nel Grande Torino e scomparso nel tragico incidente di Superga nel 1949). Così, per la seconda gara consecutiva lontano dall’Arena, la formazione di Filippo Inzaghi sarà sostenuta da un gruppo di sostenitori inferiore rispetto al consueto: dopo Carrara, dove presero posto 620 pisani, nella Curva "Cisa" dici saranno circa 250 cuori nerazzurri. Sul fronte biancorosso non ci sarà il pienone delle grandissime occasioni, ma si prevede di raggiungere complessivamente quota 8mila spettatori.