Ilrestodelcarlino.it - Scattata l’operazione ’Mondiale’: "Lube pronta e con le forze giuste"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valigie fatte per la Brasi! E’ il giorno della partenza, del volo destinazione Brasile per la CucineCivitanova. I biancorossi decolleranno da Roma e dopo uno scalo a San Paolo giungeranno domani a Uberlandia, dove l’Arena Sabiazinho Tancredo Neves, struttura da 8.000 posti, sarà la sede dell’edizione 2024 del Mondiale per Club. Latorna a giocarlo a distanza di tre anni e il ricordo non è piacevole perché il sestetto di Blengini fu sconfitto dal Sada Cruzeiro, mentre nel 2019, il team allora di De Giorgi aveva batturo i brasiliani a casa loro e divenne padrone del mondo per la prima e finora unica volta. I ragazzi di Medei avranno circa 48 ore per smaltire il jet lag (sono 5 ore di fuso) e far vedere di che pasta sono fatti nel debutto iridato. Civitanova aprirà la kermesse martedì alle 17.