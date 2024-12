Ilgiorno.it - Scaramanzia a teatro: la Forza del Destino e le superstizioni della Scala

Lo iettatore e l’oggetto che porta sfortuna attraversa da sempre la storia del, vero e proprio tempio. Nell’Inghilterra teatrale, nessuno s’azzarda a nominare il Macbeth, optando per "la tragedia scozzese" giacché si dice che Shakespeare abbia usato per le sue streghe autentiche formule magiche, essendone da queste maledetto. Il viola (colore dei paramenti liturgici quaresimali, periodo in cui i teatri avevano l’obbligo di restare chiusi e quindi senza introiti) è aborrito sui palcoscenici, e sono celebri (la Giulietta Simionato.) certe sfuriate di artisti contro scenografi o costumisti che sfidavano la scalogna. Al contrario, certi oggetti sono considerati portafortuna, come i chiodi ritorti: tutti i direttori di palcoscenico procuravano di spargerne vagonate prima d’ogni recita di Pavarotti.