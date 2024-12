Quifinanza.it - Ricavi dello Sport System italiano in crescita a 120 miliardi: boom del turismo sportivo

Il valore dell’industriaiva italiana continua ad aumentare anno dopo anno, alimentato daldegli appassionati e dalle imprese degli atleti azzurri. È quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio della Banca Ifis dedicato al settore, in occasione del rinnovato accordo con il Coni per il finanziamento delle borse di studio ai medagliati juniores del 2024, secondo cui lo scorso anno il compartoha prodotto 119,6di, in salita del 17% rispetto ai 102,1dell’anno precedente.L’Osservatorio di Banca IfisArrivato alla terza edizione, l’Osservatorio sullo2024 fa il punto sul giro d’affari sviluppato dall’industria italiana, fotografando i risultati del 2023 delle quattro componenti prese in considerazione all’interno del settore:le imprese di abbigliamento, attrezzature e veicoliivi;le società professionistiche, dilettantistiche e di gestione degli impianti;i volumi prodotto dagli eventi, dalle scommesse e dalle copertura media;l’effetto economico indiretto sulla società, anche dal punto di vista dei risparmi indotti sulle spese sanitarie.