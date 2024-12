Ilgiorno.it - Pierantonio Secondi, ucciso dallo stalker. L’ultima beffa: la Cassazione in silenzio sull'esposto della famiglia

Milano, 7 dicembre 2024 – La battaglia per accertare eventuali responsabilità dei due magistrati milanesi che non avrebbero preso quelle misure rafforzate anche dal Codice rosso per proteggere la vittima di atti persecutori, poi sfociati in un omicidio, si è scontrata con una barriera alzata a Roma sotto forma di una stringata comunicazione. La Procura generaleCorte dinega alla sorellavittima informazioni sugli esiti di un procedimento originato da unche il suo legale, l’avvocato Raffaella Marmo, trasmise a Roma ormai l’11 marzo 2022. Non è possibile sapere, per i familiari, se in tutto questo tempo trascorso sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei pm, se il caso è stato archiviato o se gli accertamenti sono ancora in essere. “Unche i familiari di una vittima e più in generale la collettività – spiega il legale – non si merita”.