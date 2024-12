Oasport.it - Pattinaggio artistico: Amber Glenn vince le Finali Grand Prix, Sakamoto risale al 3° posto

Leggi su Oasport.it

Tredici anni dopo, una pattinatrice statunitense torna are la gara individuale femminile alle2024-2025 di. L’impresa è stata compiuta da, uscita con un successo dall’ultimo atto in fase di svolgimento alla Patinoire Polesud di Grenoble, giunto al suo ultimo giorno di competizioni. Non accadeva dal 2011, anno del trionfo di Alissa Czisny davanti a Carolina Kostner e Kanako Murakami.La texana, già in testa dopo lo short, ha confermato il piazzamento grazie a un libero impreziosito da un contenuto tecnico elevato, viziato da due sbavature nel salchow, eseguito solo doppio, e nel triplo flip, atterrato in modo falloso sul quarto. Tuttavia la nordamericana, unica non giapponese del lotto, ha fatto perno sul triplo axel e sulle due proficue combinazioni triplo lutz/triplo toeloop e triplo flip/triplo toeloop, ottenendo poi punti preziosi anche con la sequenza triplo loop/doppio axel/doppio axel che, sommata alle altre difficoltà, ha permesso alla detentrice del titolo nazionale di guadagnare 142.