Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-BOLOGNA 2-2: Mbangula non salva Motta, Ndoye imprendibile

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie AConceicao e Dominguez (LaPresse) – Calciomercato.itPerin 5,5Danilo 6Gatti 4,5 (79? Savona 6,5)Kalulu 5Cambiaso SV (13? Rouhi 5)Locatelli 5 (64? Thuram 6)Fagioli 5 (64? Yildiz 6)Conceicao 7Koopmeiners 6,5Weah 5 (7)Vlahovic 5Allenatore: Thiago5TOP: Conceicao 7 – È sempre il folletto portoghese a dare la scossa e creare pericoli alla difesa avversaria. Confeziona insieme a Danilo la giocata sulla rete di Koopmeiners, ancora una volta è il numero 7 il leader tecnico della ‘Vecchia Signora’.FLOP: Gatti 4,5 – Castro è un osso durissimo malgrado la giovane età e gli sguscia da tutte le parti. Fa una brutta figura sul tacco illuminante dell’argentino in occasione del raddoppio del: serataccia per il centrale bianconero.