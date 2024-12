Quotidiano.net - Pagamento assegno di inclusione: le date, le cifre e gli anticipi di dicembre 2024

Roma, 7– Pagamenti anticipati in arrivo per l’di(Adi) e spese di Natale con qualche euro in tasca in più per chi beneficia dell’. L’appuntamento fissato dall’Inps è per venerdì 13, per i nuovi beneficiari o per chi riceve la carta Adi per la prima volta, e sabato 21, per tutti gli altri beneficiari che attendono le mensilità successive. L’diSecondo l’ultimo Osservatorio statistico dell'Inps sull'Adi, nei primi sei mesi delhanno usufruito dell’dicirca 1,7 milioni di persone. L’Adi è rivolto ai nuclei familiari in cui siano presenti, alternativamente: persone con disabilità; minorenni; persone di età superiore ai 60 anni; persone in condizione di svantaggio la cui situazione rientri nelle casistiche dell’elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro.