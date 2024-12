.com - Omicidio a Nettuno, uccide l’ex compagno a coltellate: arrestata 36enne

Una lite tra ex si è trasformata in tragedia ieri sera alle porte di Roma. Una donna è stataperperché gravemente indiziata di aver ferito a morte. Il dramma si è consumato nel cortile di un condominio. Lì è stato trovato intorno alle 22 il corpo senza vita di un 43enne del posto colpito da fendenti fatali. Sono iniziate subito le indagini e mentre gli investigatori raccoglievano informazioni per ricostruire quanto avvenuto, in caserma si è presentata una donna per costituirsi. La donna ha detto ai carabinieri di aver feritoal culmine dell’ennesima lite per problemi economici e per la gestione della figlia.L’è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 6 dicembre, a, a poche centinaia di metri dal centro.