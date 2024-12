Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Lazio: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei cercano di ritornare in testa alla classifica, ma i biancocelesti vogliono portarsi ad una sola lunghezza dagli avversari.vssi giocherà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRETre giorni dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei biancocelesti, i partenopei cercano la vendetta per ritornare in testa alla classifica, momentaneamente occupata dall’Atalanta. La squadra di Conte in campionato è reduce da due vittorie consecutive e fin quì ha perso soltanto due volte.I biancocelesti sono caduti nettamente a Parma nell’ultima uscita interrompendo una striscia di cinque vittorie consecutive che li ha portati al secondo posto.