Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Leclerc il migliore della Q1! Eliminato Hamilton

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 Qualifiche, come dette, molto tirate. Ricordiamo chedovrà scontare 10 posizioni in griglia di partenza.15.25 Ci si prepara a questa Q2. Si comincia alle 15.28.15.23 Ferrari che spera di dare continuità di prestazione in questa Q2, ma si ha l’impressione che McLaren abbia decisamente velocità, specialmente nel t-3.15.22 Un modo davvero brutto di chiudere l’avventura in Mercedes pernel taglioQ1.15.21 Un equilibrio pazzesco, se si considera che il 20° ovvero Doohan ewra a 0.803 da. Eliminati, quindi, Albon, Zhou,, Colapinto e Doohan. Davvero poco fortunato Lewis che ha preso un pezzo in pista e danneggiato la macchina.15.19migliora il suo tempo e si porta davanti a tutti in 1:23.