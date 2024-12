Agendaitaliana.it - ISEE 2025, soglie aggiornate: come richiedere bonus e agevolazioni

Leggi su Agendaitaliana.it

Dall’Assegno Unico alla Carta Cultura, scopri leper accedere a tutte ledisponibili. Con l’inizio del, diventa cruciale aggiornare l’per accedere ao continuare a beneficiare di quelli già in corso. Ecco una panoramica sulle principaliper il nuovo anno e le relativedisponibili.Inferiore a 6.000 Euro Supporto per la formazione e il lavoro:di 350 euro mensili per chi partecipa a corsi di formazione. Prestazione universale per anziani (80+ anni): 850 euro aggiuntivi all’indennità di accompagnamento, per chi ha un livello di bisogno assistenziale gravissimo.Inferiore a 8.000 Euro Carta Acquisti: 80 euro bimestrali per famiglie con minori di 3 anni o anziani over 65. Over 75: Limite di reddito personale aumentato a 10.