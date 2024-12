Donnapop.it - Il Grande Fratello è sempre più flop e Signorini ha un’idea geniale: lunedì tornano due concorrenti storiche, ecco chi sono

Ilfameno gola al pubblico di Canale 5 e per richiamare i telespettatori all’attenzione, Alfonsoha pensato di richiamare due examatissime!Durante l’ultima puntata del reality, nel loft di Cinecittàarrivati nuovi; la trasmissione, con questa sferzata di novità, ha raggiunto nuovamente i due milioni di telespettatori, equivalenti al 17,5% di share. Ma le novità nonaffatto finite: il conduttore delvuole tentare il tutto per tutto. Cosa ha decisotenta di salvare ilcomeSecondo Davide Maggio, il prossimo, durante la puntata in diretta del, potrebbero fare ingresso nel loft del programma due examatissime. Stiamo parlando di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, viste entrambe nell’edizione del GF Vip 5, nella quale ha trionfato Tommaso Zorzi.