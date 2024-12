Lanazione.it - I professionisti del volo. “Lavoro con tanti rischi, salvare vite non ha prezzo”

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 7 dicembre 2024 – Perché scegliere di fare il medico, l’anestesista o l’infermiere sull’elicottero Nibbio piuttosto che in ospedale? La dottoressa Michelle Brozzi lo spiega così: “É un ambiente dientusiasmante, pieno di stimoli, ti metti continuamente alla prova. Si lavora un po’ in ospedale e un po’ in elisoccorso. E sono due giornate completamente diverse. In ospedale c’è sempre qualche imprevisto ma in un contesto comunque prevedibile e organizzato. Quando vieni qui all’aeroporto, invece, non sai mai quello che succederà. Poi a me piace lavorare all’aperto. Hai poco tempo per pensare, ti metti continuamente alla prova. Non fai solo il medico ma c’è anche un’integrazione con l’ambiente aeronautico”. Un traguardo per un infermiere come sottolinea Alessandro Cecchi: “Non avendo grandi sbocchi a livello di carriera, credo che lavorare nell’elisoccorso sia il massimo per noi.