Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie, Sabato 7 Dicembre 2024

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Piedone - Uno sbirro a Napoli Ep. 1 offre una trama intrigante e ricca di azione. Vincenzo Palmieri, un agente sotto copertura dell'Interpol, torna a Napoli per affrontare un capitolo del suo passato che pensava di aver chiuso. Durante la sua permanenza nella città partenopea, si ritrova a lavorare al fianco del vicequestore Ruotolo, un vecchio amico che lo conosce fin dai suoi primi giorni in polizia. Il caso su cui i due si concentrano riguarda un cadavere ritrovato al porto, ma le cose si complicano quando un misterioso filo conduttore sembra collegare il caso ad eventi passati della vita di Palmieri.