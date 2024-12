Tvpertutti.it - Grande Fratello, fidanzato di Yulia: «Io sfregiato da lei». FOTO

Simone Costa, imprenditore e noto ex compagno diBruschi, attuale concorrente del, ha deciso di rompere il silenzio raccontando in un'intervista esclusiva i drammatici eventi che hanno segnato la sua vita. La vicenda ruota attorno a un'aggressione subita l'11 settembre scorso, poche ore prima che Bruschi entrasse nella Casa più spiata d'Italia.Secondo quanto riportato da Costa e raccontato Fanpage, tutto è iniziato durante i festeggiamenti per il compleanno diBruschi nel suo ristorante. La tensione sarebbe esplosa nella notte, quando la modella, visibilmente nervosa per la partecipazione imminente al, avrebbe iniziato a inveire contro di lui e la sua famiglia.Il confronto è degenerato quando, racconta Costa, "da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo.