Gli italiani mangiano il -169% di carne e pesce non è una scelta ma un problema economico

Quifinanza.it - Gli italiani mangiano il -16,9% di carne e pesce, non è una scelta ma un problema economico

In Italia il consumo diè calato del -16,9%. Tutti vegani? Non proprio. Sono le difficoltà economiche a spingere le famiglie a ridurre le spese alimentari e ad acquistare prodotto di qualità inferiore. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, l’aumento dei prezzi e l’incertezza economica stanno portando moltia scegliere alimenti meno costosi e a cercare sconti. Il risultato è una minor spesa alimentare e un minor consumo di. Anche le politiche di sostegno, come i bonus spesa, non sono sufficienti a sostenere glidurante la crisi, perché lasciano fuori molte categorie vulnerabili, come i giovani e i single.Perché si mangia meno(di qualità)?La diminuzione del consumo diin Italia, pari al -16,9%, non è unadietetica o alimentare, ma una risposta alla difficile situazione economica che molte famiglie stanno vivendo.